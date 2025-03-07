Somaspor'da Özgür Bayer dönemi

2'nciLig Kırmızı Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalan Somaspor'da Erman Güraçar'la yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özgür Bayer getirildi. Somaspor yönetimi, daha önce birçok 1'inci Lig ekibinde antrenörlük yapan ve futbolculuk döneminde Soma Linyitspor forması giyen 45 yaşındaki Özgür Bayer ile anlaşmaya vardı. Özgür Bayer'in teknik ekibinde daha önce Erman Güraçar’ın yardımcılığını da yapan İsmail Kavruk, kaleci antrenörü olarak Süleyman Küçük, Somaspor’u amatörden Bölgesel Amatör Lig’e (BAL)

çıkaran ve halen altyapı koordinatörlüğü görevini sürdüren Bahadır Özgen ile altyapı antrenörlerinden Ramazan Çapar yer alacak.