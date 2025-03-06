Manisa Basket şansını çok azalttı

AVRUPA'daBasketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Rytas Vilnius'a da deplasmanda 98-74 mağlup olan Manisa Basket, 3'te 0 çekip çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Litvanya'da varlık gösteremeyen Manisa ekibi, grupta 3 maç sonunda galibiyetsiz son sırada kaldı. Son şampiyon Unicaja Malaga'nın yanı sıra Rytas Vilnius ve aynı grupta yer alan Galatasaray'ın 2'şer galibiyeti bulunuyor. Grup aşamasını 12 Mart'ta Vilnius'u ağırlayıp, ardından 18 Mart'ta yine evindeki Malaga ve 25 Mart'ta İstanbul'daki Galatasaray maçlarıyla tamamlayacak temsilcimiz zoru başarmaya çalışacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.