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        Manisa Basket şansını çok azalttı

        AVRUPA'daBasketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Rytas Vilnius'a da deplasmanda 98-74 mağlup olan Manisa Basket, 3'te 0 çekip çeyrek final şansını mucizelere bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:30
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        Manisa Basket şansını çok azalttı
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        AVRUPA'daBasketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Rytas Vilnius'a da deplasmanda 98-74 mağlup olan Manisa Basket, 3'te 0 çekip çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Litvanya'da varlık gösteremeyen Manisa ekibi, grupta 3 maç sonunda galibiyetsiz son sırada kaldı. Son şampiyon Unicaja Malaga'nın yanı sıra Rytas Vilnius ve aynı grupta yer alan Galatasaray'ın 2'şer galibiyeti bulunuyor. Grup aşamasını 12 Mart'ta Vilnius'u ağırlayıp, ardından 18 Mart'ta yine evindeki Malaga ve 25 Mart'ta İstanbul'daki Galatasaray maçlarıyla tamamlayacak temsilcimiz zoru başarmaya çalışacak.

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