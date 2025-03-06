Salihli'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıbektaşlı Mahallesi'nde Kaan Efe'ye (21) ait 45 SB 2614 plakalı motosiklet ile Durasıllı Mahallesi'nde İsmail Tuncer'e (64) ait 45 LT 420 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

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