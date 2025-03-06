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        Salihli'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:10
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        Salihli'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıbektaşlı Mahallesi'nde Kaan Efe'ye (21) ait 45 SB 2614 plakalı motosiklet ile Durasıllı Mahallesi'nde İsmail Tuncer'e (64) ait 45 LT 420 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı, bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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