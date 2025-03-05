Salihli'de üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheliye adli işlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde şüpheli A.G'yi (24) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 52 uyuşturucu hap bulundu.
A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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