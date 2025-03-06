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        Selendi'de AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde, aralarında Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 3 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 8 kişi AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:39
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        Selendi'de AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde, aralarında Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 3 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 8 kişi AK Parti'ye katıldı.

        AK Parti İlçe Başkanlığı'nda, meclis üyeleri Mehmet Koçdemir, Mustafa Ataşman ve Kamil Kocademir, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Emine Çimen, aynı partiden yerel seçimlerde belediye meclis üyesi adayı olan Abdullah Arıkanlı, Hüsamettin Kara, Himmet işlek, Enes Şahinkaya'nın katılımı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi'de AK belediyecilik anlayışıyla hizmet yapmak istediklerini söyledi.

        Selendi'nin aşığı ve hizmetkarı olarak görev yapacaklarını kaydeden Daban, "Dönem ayrılma ve ayrışma dönemi değil, birlik olma dönemidir. Bunun için de ben ve belediye meclis üyesi arkadaşlarım buradayız." dedi.

        AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, daha önce Belediye Başkanı Daban'ın da Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek partilerine katıldığını belirterek, katılımlardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yeni üyelere parti rozeti takıldı.

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        Galeri
        Galeri

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