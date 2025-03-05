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        Salihli'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 20 farklı suçtan toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:20
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        Salihli'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 20 farklı suçtan toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç kovalamaca sonucu Karapınar Mahallesi yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü Y.Ü'nün (43) yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        İncelemede 20 farklı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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