Salihli'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 20 farklı suçtan toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 20 farklı suçtan toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç kovalamaca sonucu Karapınar Mahallesi yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü Y.Ü'nün (43) yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İncelemede 20 farklı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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