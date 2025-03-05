Sarıgöllü öğrencilerden Viranşehir'e hikaye kitabı yardımı

Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki ilkokula hikaye kitabı yardımında bulundu.

Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Adem Çelik, gazetecilere geçen yıl okullarında görev yapan öğretmen Zeliha Kader Kocataş'ın mesleğini Viranşehir Üçdam İlkokulu'nda sürdürdüğünü anlattı.

Kocataş'ın kendilerine mektup yazarak öğrencilerinin hikaye kitabına ihtiyaç duyduğunu ilettiğini kaydeden Çelik, bunun üzerine okulda öğretmen, öğrenci ve velilerle yardım kampanyası düzenlediklerini, toplanan hikaye kitapları ile kırtasiye malzemeleri ve kıyafetlerin Viranşehir'e gönderildiğini ifade etti.