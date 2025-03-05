Manisa'daki okullarda 3'üncü dersin konusu "Yeşilay" oldu

Manisa&#39;da Yeşilay Haftası kapsamında tüm okullarda 3&#39;üncü derste &quot;Yeşilay&quot; konusu işlendi.Yeşilay Manisa Şubesi, hafta dolayısıyla il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenledi.&quot;Hepimiz için bağımsız gelecek&quot; sloganıyla 3. ders saatinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Yeşilayın kuruluşu, amacı ve çalışmaları anlatıldı.Şehzadeler ilçesinde Gediz Anadolu Lisesindeki etkinliğe katılan Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, en büyük işbirliğini Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıklarını belirtti.Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kamiloğlu, &quot;5 Mart 1920 Yeşilayın kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle 3&#39;üncü ders saatinde Manisa&#39;da tüm sınıflarda Yeşilay Haftası etkinliği yapılıyor. Manisa&#39;mıza hayırlı olsun.&quot; dedi.Kamiloğlu, öğrencilerin Yeşilayın yaptığı çalışmalara destek vermesini istedi.Okul Müdürü Coşkun Durmuş da etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalara imza attığını söyledi.Yeşilay Manisa Şubesi Formatörü Uzman Psikolojik Danışman Esin Türkoğlu da öğrencilere Yeşilayın kuruluş amacından bahsetti.Türkoğlu, Yeşilayın gönüllü çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çekerek, öğrencileri Manisa&#39;da hizmet veren &quot;Yeşilay Yeşil Kafe&quot;ye davet etti.