Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın çıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
