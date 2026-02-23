Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından "bilişim suçları" farkındalık çalışması

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından "bilişim suçları" farkındalık çalışması

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik bilgilendirdi.

        Başsavcılık, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle mağduriyet yaşamaları ya da söz konusu bu suç sürecine dahil edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenledi. Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının doğurabileceği cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmaya; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi.

        Bu kapsamda, üniversite yerleşkeleri ile ortaöğretim kurumlarının konferans salonlarında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

        Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan görsel içerikli afişler ilgili kurumların binalarına asıldı ve seminerler sonunda öğrencilere el broşürleri dağıtıldı, öğrenci yurt müdürleri ve spor antrenörlerine yönelik de eğitim seminerleri planlandı.

        Şehrin kalabalık noktalarındaki billboardlarda ve dijital mecralarda bilgilendirici içerikler yayımlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama

        Benzer Haberler

        Gençlere 'Bilişim suçları' uyarısı
        Gençlere 'Bilişim suçları' uyarısı
        Başkan Balaban Bağyolu'nda çalışmaları anlattı
        Başkan Balaban Bağyolu'nda çalışmaları anlattı
        Manisa için ulaşımda kalıcı çözüm çağrısı
        Manisa için ulaşımda kalıcı çözüm çağrısı
        Manisa FK Play-Off'un kapısına dayandı
        Manisa FK Play-Off'un kapısına dayandı
        Alaşehir Belediyesinden kadın personele Ramazan kolaylığı Belediyede görevl...
        Alaşehir Belediyesinden kadın personele Ramazan kolaylığı Belediyede görevl...
        Spil Dağı Milli Parkı'ndaki 'Saklı Kanyon' yeniden akmaya başladı
        Spil Dağı Milli Parkı'ndaki 'Saklı Kanyon' yeniden akmaya başladı