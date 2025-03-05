Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'de teknik direktör Şapçı ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'de teknik direktör Şapçı ile yollar ayrıldı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Şapçı ve ekibine Manisa FK'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şapçı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Hakan Şapçı döneminde ligde 11 maça çıkan Manisa FK, oynadığı müsabakalarda 7 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Salihli'de üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheliye adli işlem
        Salihli'de üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheliye adli işlem
        Sarıgöllü öğrencilerden Viranşehir'e hikaye kitabı yardımı
        Sarıgöllü öğrencilerden Viranşehir'e hikaye kitabı yardımı
        Manisa'da ramazan geleneği susamlı helva iftar sofralarındaki yerini aldı
        Manisa'da ramazan geleneği susamlı helva iftar sofralarındaki yerini aldı
        Manisa'daki okullarda 3'üncü dersin konusu "Yeşilay" oldu
        Manisa'daki okullarda 3'üncü dersin konusu "Yeşilay" oldu
        Manisa'da kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı yakalandı
        Manisa'da kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı yakalandı
        Somaspor'da Güraçar dönemi bitti
        Somaspor'da Güraçar dönemi bitti