Manisa FK'de teknik direktör Şapçı ile yollar ayrıldı

Hakan Şapçı döneminde ligde 11 maça çıkan Manisa FK, oynadığı müsabakalarda 7 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Şapçı ve ekibine Manisa FK'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şapçı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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