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        Somaspor'da Güraçar dönemi bitti

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta galibiyete hasret kalıp art arda 3 maçını kaybeden Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:30
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        Somaspor'da Güraçar dönemi bitti
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta galibiyete hasret kalıp art arda 3 maçını kaybeden Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar dönemi sona erdi. Sezonun ikinci yarısında 3 puanı bir arada göremeyen siyah-beyazlılarda Güraçar yönetimle karşılıklı olarak anlaşıp görevinden istifa etti. Grupta 26 puanla 13'üncü sırada yer alan Soma'yı hafta sonu oynanacak Nazillispor maçına Altyapı Koordinatörü Bahadır Özgen ve Yardımcı Antrenör İsmail Kavruk hazırlayacak. Erman Güraçar daha önce de çalıştırdığı Somaspor'un dümenine sezon başında 5 yıldır kulüpte görev yapan Burhanettin Basatemür ayrıldıktan sonra geçmişti.

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