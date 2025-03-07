Manisa FK Taşkın'la çıkış peşinde

1’İNCİ Lig'de son 6 maçın 5'ini kaybedince düşme hattında kalan Manisa Futbol Kulübü yarın Hakan Şapçı'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Taner Taşkın yönetimindeki ilk sınavda Esenler Erokspor'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. İstanbul Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Son maçta önemli rakiplerinden Iğdır FK'ya hafta içinde evinde tek golle yenilen Manisa FK ligde kurtuluş hattının 2 puan gerisinde 33 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Erokspor da 37 puanla 15'inci basamakta alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Manisa ekibinde üçüncü kez teknik direktör olarak görev alan Taner Taşkın, son olarak 2019'da 2'nci Lig'de siyah-beyazlı takımı çalıştırmıştı.

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