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        Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde 287 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:23
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        Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde 287 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde A.D'nin evine baskın yaptı.

        Aramalarda 287 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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