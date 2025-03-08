Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde 287 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde 287 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde A.D'nin evine baskın yaptı.
Aramalarda 287 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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