Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Esnaf ve sanatkârlık herşeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuru ile buluşması demektir. Esnaf ve sanatkârlık alın teri dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışma, saygı, diğergamlığı ön planda tutmak demektir.

Ahilik yemini ile esnaf ve sanatkârlarımız çalışmayı bir ibadet sayan anlayışla işini yapacağına, halka hizmet edeceğine, cömertlik, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, sabır, adalet, kanaatkârlık ilkeleri ve komşuluk ilkelerine bağlı kalacağına, eline, diline, beline gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, helalinden kazanıp, haram lokma yemeyeceğine, namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş.

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Bu ahlaki değerlerle ticaret yapan evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz.

Ahilik yeminindeki umdelere dört elle sarılacağınaza, milli benliğinizde vücut bulmuş bu kültürle ilelebet yaşayacağına yürekten inanıyorum.

Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Esnaf ve sanatkârlarımız ne kadar güçlü olursak devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de kendini o kadar güvenli hisseder.

Esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin dirlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsü en önemli unsurudur. Milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımız ülkemizin aldığı keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur.

Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçıp, ülkemize sığınan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz, ensar ruhuyla her birini koruyup, kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz.

Deprem turistleri sadece reklam peşinde koparken, asrın felaketinin açtığı yaralarımıza sizler yardımcı oldunuz. Gazze, Somali, Lübnan, Sudan, Asya, Afrika'da nerede sıkıntı, zulüm, kıtlık varsa sizler yardım ettiniz. Rabbim sizden razı olsun diyorum. Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde sizleri daima yanımızda bulduk. Desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz. Sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü şekilde sahip çıktınız. Ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız. Esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum. Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebine el uzatan bu tamahkârlara Ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ticaret erbabının itibarı sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Sizler bir taraftan devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Enflasyonla mücadelemize de zarar veren bu marazla mücadelemizi sizinle dayanışma içinde, kararlılıkla yürüteceğiz. Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Yüzde 3,2'lik büyüme oranıylma 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkârlı kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz.