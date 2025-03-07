Trump: İran'la bazı şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle buluştu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Trump "Konuşacağınız bir sonraki mesele İran olacak. Yakında İran'la ilgili bazı şeyler olacak, duyacaksınız. İran ile son anlara geldik. Önümüzde ilginç günler var. Nükleer silah sahibi olamazlar. Ne olacağını göreceğiz. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz." dedi.

Trump, gün içerisinde İran Dini Lideri Ali Hamaney'e nükleer konusunda bir mektup gönderdiğini bildirmişti. İranlı yetkililer ise mektubun henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, baskı altında iken müzakere etmeyeceklerini dile getirerek, Donald Trump yönetimi tarafından uygulanmaya başlanan maksimum baskı politikasını işaret etti.

TRUMP'TAN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

Trump İran'ın yanı sıra Ukrayna meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna'nın müzakere açısından daha zor olduğunu belirten Trump, Rusya'nın bu konuda daha kolay olabileceğini ifade ederken Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları da hatırlattı.

Trump "Putin'e güveniyorum. Rusya ile iyi ilişkilerimiz var. Ancak şu an Ukrayna'yı bombalıyorlar. Açıkçası, Ukrayna ile ilgili zor bir zamandayım." dedi.