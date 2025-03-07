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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

        Manisa'da 22-27 Nisan'da düzenlenecek ve 8 ülkeden 12 takımın yer alacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:18
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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
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        Manisa'da 22-27 Nisan'da düzenlenecek ve 8 ülkeden 12 takımın yer alacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde kura çekimi yapıldı.

        Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde yapılan kura çekiminde, turnuvanın basketbol elçisi seçilen Mehmet Yağmur, 3 torbaya ayrılan takımların yer aldığı topları çekti.

        Buna göre, organizasyonda Bosna Hersek'ten Igokea m:tel, Almanya'dan Porsche BBA ve Aliağa Petkimspor, A Grubunda yer aldı.

        B Grubundaki Galatasaray, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ve Belçika'dan Filou Oostende ile eşleşti.

        Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı C Grubunda, organizasyonun son şampiyonu Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ve İtalyan Pallacanestro Reggiana ile yer aldı.

        D Grubu, TOFAŞ Bursa, Çekya'dan ERA Nymburk ve Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes takımlarından oluştu.

        Avrupa'nın 18 yaş altı takımları için en prestijli kulüp turnuvası olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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