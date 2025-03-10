Alaşehir'de her gün 350 kişiye iftar veriliyor

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, paylaşma ve yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek bağışçılara teşekkür etti.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar çadırında 350 kişi iftar yapıyor.

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