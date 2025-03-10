Alaşehir'de her gün 350 kişiye iftar veriliyor
Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, hayırseverlerin bağışlarıyla ramazan ayı boyunca her gün iftar programı düzenliyor.
Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, hayırseverlerin bağışlarıyla ramazan ayı boyunca her gün iftar programı düzenliyor.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar çadırında 350 kişi iftar yapıyor.
Alaşehir Belediyesi de iftar sonrası çay ikramında bulunuyor, uzak mahallelerden iftara katılmak isteyenlere ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor.
Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, paylaşma ve yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek bağışçılara teşekkür etti.
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