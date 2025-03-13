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        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:51
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        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
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        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi.

        Manisa'da havaların ısınmasıyla meyve ağaçları uyanmaya başladı.

        Gediz Nehri'nin suladığı ovada erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları pembe, beyaz ve eflatun renklerde çiçek açtı. Ağaçların çeşitli renklerdeki çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

        Ovada onlarca dönüm üzerinde de papatyalar açtı.

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