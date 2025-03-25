Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Daha sonra Belediye Başkanı Kara, Sevim Eryılmaz'ı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerine gelen Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına, Demirci Belediyesi su tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde İhsan Eryılmaz'a ait 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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