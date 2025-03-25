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        Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 02:11 Güncelleme: 25.03.2025 - 02:11
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        Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde İhsan Eryılmaz'a ait 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına, Demirci Belediyesi su tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

        Yangın nedeniyle fenalaşan Sevim Eryılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

        Daha sonra Belediye Başkanı Kara, Sevim Eryılmaz'ı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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