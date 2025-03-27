Turgutlu'da öğrencilere mobil lokomotif simülatörü ile eğitim verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul öğrencilerine tren sevgisi aşılanması amacıyla TCDD mobil lokomotif simülatörü ile tren sürüş deneyimi yaşatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Turgutlu Mehmet Gürel Ortaokulu'na mobil lokomotif simülatörü kuruldu.

TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürü Bayram Şahin'in de katıldığı programda, öğrencilere tren sürüş deneyimi yaşatılarak makinistlerin çalışma koşulları anlatıldı.

Şahin, çocuklara tren, demir yolu sevgisini aşılamayı ve demir yolu yolculuğunun emniyetli bir şekilde sağlanmasına katkı sunmayı istediklerini belirterek, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın'da etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Öğrencilere bilinçlendirici broşür ve kitaplar ile maket tren setleri, şapka ve maskeler hediye edildi.