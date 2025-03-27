Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da öğrencilere mobil lokomotif simülatörü ile eğitim verildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul öğrencilerine tren sevgisi aşılanması amacıyla TCDD mobil lokomotif simülatörü ile tren sürüş deneyimi yaşatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da öğrencilere mobil lokomotif simülatörü ile eğitim verildi
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilkokul öğrencilerine tren sevgisi aşılanması amacıyla TCDD mobil lokomotif simülatörü ile tren sürüş deneyimi yaşatıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Turgutlu Mehmet Gürel Ortaokulu'na mobil lokomotif simülatörü kuruldu.

        TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürü Bayram Şahin'in de katıldığı programda, öğrencilere tren sürüş deneyimi yaşatılarak makinistlerin çalışma koşulları anlatıldı.

        Şahin, çocuklara tren, demir yolu sevgisini aşılamayı ve demir yolu yolculuğunun emniyetli bir şekilde sağlanmasına katkı sunmayı istediklerini belirterek, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın'da etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

        Öğrencilere bilinçlendirici broşür ve kitaplar ile maket tren setleri, şapka ve maskeler hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi

        Benzer Haberler

        Manisa FK seri peşinde
        Manisa FK seri peşinde
        Manisa'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
        Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Denizlispor: 1-1
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Denizlispor: 1-1
        Kamyona çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 2 y...
        Kamyona çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 2 y...
        Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0
        Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0