Turgutlu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Ahmet İlter, vatan toprakları için bedel ödeyen, kahraman şehitlerle bayramlaşmaya geldiklerini belirtti.

Turgutlu Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı, karanfil bırakıp, dua etti.

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