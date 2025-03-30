Manisa Emniyeti bayramlaştı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet personeli ve ailelerinin bayramını kutladı.

Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına personelin yanı sıra aileleri de katıldı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, fedakarca çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.