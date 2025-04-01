Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki tekel büfesinde iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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