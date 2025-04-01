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        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:31
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        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki tekel büfesinde iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.A.D, Y.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.A.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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