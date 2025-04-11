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        Manisa'da zirai don etkili oldu

        Manisa'da, özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:57
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        Manisa'da zirai don etkili oldu
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        Manisa'da, özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti.

        Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sabaha karşı sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

        Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere 9 Nisan'da başlayan soğukların 12 Nisan'a kadar sürmesinin beklendiğini, ilçedeki 130 bin dekar tarım arazisinde ciddi hasar tespit ettiklerini söyledi.

        Üzüm üreticiliğinin ilçenin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Okur, "Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur ne ticaret olur. Bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek." dedi.

        Turgutlu ovasında zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başladı.

        Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı ve Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, üzüm bağlarını gezerek incelemede bulundu.

        Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, zirai donun 75 bin dekarlık bağ alanının tamamını etkilediğine dikkati çekerek, "Şu an bulunduğumuz bağda yüzde 70'lerde zarar vardır. Bölgemizde soğuk vurgunları lokal olup, bazı bölgelerde yüzde 20'de bazı bölgelerde yüzde 80'lerde. Yarından itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle gerekli raporları yazıp üst mercilere bildireceğiz." diye konuştu.

        - "Sigortanın ne kadar önemli olduğunu gördük"

        Alaşehir'de üzüm bağlarındaki incelemeler devam ediyor.

        Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, zararın bölgesel olarak değiştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afetler yaşamaması, böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Yüksek kesimlerde bulunan kiraz bahçeleri de aynı oranlarda zarar gördü. Bir yıllık emekler heba oldu."

        Kentte zirai don dün de etkili olmuş, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme yapmıştı.

        Galeri
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        Galeri

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