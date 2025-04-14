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        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:03
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        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları çantayı sahibine teslim etti.

        Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çakan (73), içerisinde 6 bin 900 lira bulunan çantasını kaybetti.

        Bunun üzerine Çakan, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Pazar yerinde yaya devriye görevi yürüterek arama yaparak zabıta ekiplerince bulunan çanta, sahibine verildi.

        Çakan, parasının bulunmasından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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