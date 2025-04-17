Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Portekizli öğretmenleri ağırladı

Portekiz'den gelen 36 jeoloji ve biyoloji öğretmeni, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'deki coğrafi ve biyolojik çeşitliliği incelemek ve edindikleri deneyimleri öğrencilerine aktarmayı amaçlayan Portekizli öğretmenler, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Semiz'in rehberliğinde jeoparkta bir araya geldi.

Burada 12 bin yıl önce faaliyete geçen volkan konileri ve lav kalıntılarının bulunduğu alanı gezen öğretmenler, Türk uzmanlardan bilgi aldı.

Doç. Dr. Semiz, AA muhabirine, Portekiz Biyoloji ve Jeoloji Öğretmenleri Derneğinin düzenlediği gezide, konuk öğretmenlere jeoparkı anlattıklarını belirtti.

Geziye Nevşehir'den başladıklarını aktaran Semiz, "Kapadokya'daki volkanik alanları anlattık. Denizli'de Pamukkale ve travertenleri, mağaraları, daha sonra Salda gölü ve çevresindeki oluşumları kendilerine anlattık. Bugün ve yarını ise Kula-Salihli Global Jeoparkı'na ayırdık." dedi.

Portekiz Biyoloji ve Jeoloji Öğretmenleri Derneği Başkanı Adao Mendes de gezinin önemine değinerek, şunları kaydetti: