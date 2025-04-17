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        Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Portekizli öğretmenleri ağırladı

        Portekiz'den gelen 36 jeoloji ve biyoloji öğretmeni, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:16
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        Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Portekizli öğretmenleri ağırladı
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        Portekiz'den gelen 36 jeoloji ve biyoloji öğretmeni, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu.

        Türkiye'deki coğrafi ve biyolojik çeşitliliği incelemek ve edindikleri deneyimleri öğrencilerine aktarmayı amaçlayan Portekizli öğretmenler, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Semiz'in rehberliğinde jeoparkta bir araya geldi.

        Burada 12 bin yıl önce faaliyete geçen volkan konileri ve lav kalıntılarının bulunduğu alanı gezen öğretmenler, Türk uzmanlardan bilgi aldı.

        Doç. Dr. Semiz, AA muhabirine, Portekiz Biyoloji ve Jeoloji Öğretmenleri Derneğinin düzenlediği gezide, konuk öğretmenlere jeoparkı anlattıklarını belirtti.

        Geziye Nevşehir'den başladıklarını aktaran Semiz, "Kapadokya'daki volkanik alanları anlattık. Denizli'de Pamukkale ve travertenleri, mağaraları, daha sonra Salda gölü ve çevresindeki oluşumları kendilerine anlattık. Bugün ve yarını ise Kula-Salihli Global Jeoparkı'na ayırdık." dedi.

        Portekiz Biyoloji ve Jeoloji Öğretmenleri Derneği Başkanı Adao Mendes de gezinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerin de belirli zamanlarda bilgilerini tazelemeleri gerekiyor. Bu bilgilerini tazeledikten sonra öğrencilerine aktarıyorlar. Biz biyoloji ve jeoloji öğretmenleriyiz, tekrardan bilgilerimizi tazeleyip yeni gördüğümüz yerleri öğrencilerimize aktarabilmek için Türkiye seyahatine çıktık. Özellikle burayı seçtik. Kula'yı çok beğendik. Buna benzer yerler Portekiz'de de var. Burası kendine göre daha değişik, daha orijinal ögeler barındırıyor."

        Jeoloji Öğretmeni Carla Simoes ise yer bilimleriyle ilgili çalışmaları yerinde görmenin önemli olduğunu ifade ederek, gezinin verimli geçtiğini anlattı.

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