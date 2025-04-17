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        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da TOKİ'nin 410 konut için ihale yapacağını duyurdu

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Akhisar ve Salihli ilçelerinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 410 konut için 28 Nisan ve 7 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:21
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        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da TOKİ'nin 410 konut için ihale yapacağını duyurdu
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        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Akhisar ve Salihli ilçelerinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 410 konut için 28 Nisan ve 7 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağını söyledi.

        Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Akhisar'da 267 konut, 6 dükkan ile Salihli'deki 143 konutun, ihalenin ardından 18 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ'nin inşa ettiği konutların sağlamlığının bir kez daha ispatlandığını hatırlatan Baybatur, şunları kaydetti:

        "Bu projeler, sadece bir yapı değil, bir ailenin huzuru, bir çocuğun güvenle büyüyeceği yuvalar anlamına geliyor. AK Parti olarak, Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha sağlam ve planlı şehirler kurmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her vatandaşımız için güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni konut projesi Manisa'mıza, halkımıza ve geleceğimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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