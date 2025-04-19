Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra Çal 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın, White Jr. 12, Yunus Emre Sonsırma 9
Karşıyaka: Efe Ergi Tırpancı 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin Yaşar 22, Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 4, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 13
1. Periyot: 35-18
Devre: 61-33
3. Periyot: 77-47
MANİSA
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