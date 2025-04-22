Zirai don hasarı sonrası üzüm üreticilerine "asmaları budamayın" uyarısı

AHMET BAYRAM - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, özellikle üzüm bağlarında hasara neden olan zirai donun ardından üreticilere gelecek yıl daha iyi verim alınabilmesi için asmalarda budama işlemi yapılmaması uyarısında bulundu.

Manisa'da 10 Nisan ve takip eden 3 gece art arda etkili olan ve özellikle üzüm bağlarından zarara yol açan zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hasar oluşan üzüm bağlarını gezen sigorta eksperleri ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, raporlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, Manisa'da 1 milyon dekara yakın üzüm bağının bulunduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan zirai donun ağırlıkla üzüme zarar verdiğini dile getiren Ünal, uzun yıllar sıcaklık ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki riskin nisanın sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

Zirai dona karşı öncesi ve sonrasında uygulanacak tedbirler olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu: "İlk önce tarım sigortası ile ürününüzü güvence altına almış oluyorsunuz. Don hadisesi sırasında da özellikle yerden 0 ile 10 metre arasındaki havanın karıştırılması gerekiyor. Havada oluşan düşük sıcaklığı bertaraf etmemiz lazım. Bunun için çeşitli yöntemler var. İlk başta havayı karıştırıcı pervane gibi sistemler kullanabiliyoruz. Onun dışında yağmurlama ve damlama sulama gibi ortamın sıcaklık derecesini düşürebilecek yöntemlerimiz var. Biraz daha zor olan ateş yakma, ortam sıcaklığını 1-2 derece artıracak önlemler mevcut. Bağlarımızda salkım taslakları oluştuktan sonra sıfır derecenin altında daha az dayanabiliyor. Burada sulama yöntemleriyle ya da farklı yöntemlerle 1-2 derecelik sıcaklık farkını artırabilmek bize koruma sağlıyor." Ünal, şehirdeki bazı bağların yağmurlama sulama yöntemiyle zirai dondan kurtarıldığına işaret etti. Üreticileri zirai dondan kurtaracak yöntemler konusunda bilgilendirmeye her zaman hazır olduklarını belirten Ünal, "Eğer yeterli suyumuz ve su basıncımız varsa sıcaklık düştüğünde yağmurlayıcılarımızı çalıştırıyoruz. Bu ortamın nemini, soğukluğunu alıyor. Nemli bir ortam yaratıyoruz ve böylece zarardan kurtulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.