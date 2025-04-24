Salihli'de 3 ayda 257 araç trafikten men edildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 Ocak-30 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 Ocak-30 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik denetimlerini sürdürdü.
Üç aylık denetimlerde, 1985 elektrikli bisiklet, 2 bin 836 kamyon veya kamyonet, 2 bin 642 otobüs ve minibüs, 14 bin 833 motosiklet, 10 bin 921 otomobil olmak üzere toplam 33 bin 217 araç kontrol edildi.
Denetimlerde toplam 8 bin 233 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Öte yandan hacizli ve yakalaması bulunan 35, tescilsiz 15, abartı egzoz 18, plakasız 49, sigortasız 39, hatalı park 5 ve diğer kural ihlalleri 96 olmak üzere toplam 257 araç trafikten men edildi.
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