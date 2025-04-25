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        Manisa'da komando eğitimi alan 1761 uzman erbaş mezun oldu

        Manisa'da komando eğitimini tamamlayan 1761 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:25
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        Manisa'da komando eğitimi alan 1761 uzman erbaş mezun oldu
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        Manisa'da komando eğitimini tamamlayan 1761 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki "37’nci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, kursu dereceyle bitiren uzman erbaşlara başarı belgesi, ailelerine de çeşitli hediyeler takdim etti.

        Ardından 6 ay süren eğitimi başarıyla bitiren 1761 uzman erbaş brövelerini taktı ve komando andını içti.

        Korgeneral Aykut Tanrıverdi, törende, eğitimi tamamlayan uzman erbaşların Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlayacağını belirtti.

        Genç silah arkadaşlarını tebrik eden Tanrıverdi, şöyle konuştu:

        "Huzurunuzda adeta çelikten bir kale gibi duran bu evlatlarımız Jandarma, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının birer mensubu olacaklar. Kahraman uzman erbaşlarımız yurdumuzun her köşesinde omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin kanı ve canı pahasına mücadele edecektir. Genç arkadaşlarımızın, burada kazandıkları bilgiyi, beceriyi ve bedeni kapasite sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla yüce Türk milletine, devletine tam bir sadakatle temel askeri ve mesleki kuralları benimsemiş olarak görev yapacaklarına inancım tamdır."

        Konuşmaların ardından jandarma ekipleri çeşitli gösteriler yaptı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı timler de Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde helikopterle "Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar" gösterisi sundu.

        Uğurlama duasının ardından tören geçişi yapıldı.

        Programın sonunda uzman erbaşların aileleriyle buluşması ise duygusal anlara sahne oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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