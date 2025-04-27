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        Manisa'da Yeşilay çömlek atölyesi etkinliği düzenledi

        Yeşilay Manisa Şubesi, gönüllüler ve üniversite öğrencilerine yönelik çömlek atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:32
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        Manisa'da Yeşilay çömlek atölyesi etkinliği düzenledi
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        Yeşilay Manisa Şubesi, gönüllüler ve üniversite öğrencilerine yönelik çömlek atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

        Yeşil Kitap Kahve'deki etkinlikte katılımcılar, çömlek ustası Sinan Pakel'in rehberliğinde geleneksel çömlek yapımını deneyimledi.

        Yeşilay Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin sanata yönelmesini teşvik ettiklerini belirterek, bu amaçla yıl boyunca benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Kamiloğlu, etkinliğin sonunda katkılarından dolayı Sinan Pakel'e çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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