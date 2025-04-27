Manisa'da Yeşilay çömlek atölyesi etkinliği düzenledi

Kamiloğlu, etkinliğin sonunda katkılarından dolayı Sinan Pakel'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Yeşilay Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin sanata yönelmesini teşvik ettiklerini belirterek, bu amaçla yıl boyunca benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

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