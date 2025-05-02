Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. ve Ü.A. tutuklandı, M.E.M. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramalarda 617 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 150 lira ele geçirildi.

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