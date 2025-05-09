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        Turgutlu'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği gerçekleştirildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör kazalarının önlenmesine yönelik "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:15
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        Turgutlu'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği gerçekleştirildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör kazalarının önlenmesine yönelik "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Derbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çiftçilere, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Osman Sarı tarafından, reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı.

        Programa Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Derbent Mahalle Muhtarı Ziya Köroğlu ile çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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