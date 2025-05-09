Turgutlu'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği gerçekleştirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Derbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çiftçilere, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Osman Sarı tarafından, reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı.

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