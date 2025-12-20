Demirci'de afetlere karşı kurban etkinliği
Manisa'nın Demirci ilçesinde, afetlerden korunmak amacıyla kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.
Camiatik Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan kavurma ve pilav, yaklaşık 8 bin kişiye dağıtıldı.
Belediye Başkanı Erkan Kara, burada yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin ve milletimizin her türlü afet ve felaketten korunması için böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Rabbim ülkemizi, ilçemizi ve bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.
