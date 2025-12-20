Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de afetlere karşı kurban etkinliği

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, afetlerden korunmak amacıyla kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:38
        Demirci'de afetlere karşı kurban etkinliği
        Manisa'nın Demirci ilçesinde, afetlerden korunmak amacıyla kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

        Camiatik Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan kavurma ve pilav, yaklaşık 8 bin kişiye dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Erkan Kara, burada yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin ve milletimizin her türlü afet ve felaketten korunması için böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Rabbim ülkemizi, ilçemizi ve bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

