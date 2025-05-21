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        Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Alaşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:54
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        Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Alaşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 64,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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