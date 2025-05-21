Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Alaşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alaşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 64,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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