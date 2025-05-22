Manisa'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 31 ruhsatsız tabanca ile 19 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri koordinesinde yürütülen operasyonda, M.E.Y. (34), B.N. (47), A.E. (58) ve S.A.Y.'nin (45) ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 31 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli tabanca parçalarının yanı sıra 4 kılıç ile 4 de kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.