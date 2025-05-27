Manisa'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir kişinin sahte kimlik beyan ettiğini tespit etti.
Yapılan detaylı incelemede G.Y'nin (40), çeşitli suçlarda 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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