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        Manisa'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:20
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        Manisa'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Alınan bilgiye göre, Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir kişinin sahte kimlik beyan ettiğini tespit etti.

        Yapılan detaylı incelemede G.Y'nin (40), çeşitli suçlarda 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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