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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi

        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:28
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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi
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        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

        Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuna göre akıl sağlığı yerinde olduğu tespit edilen sanık hakkında duruşma savcısı mütalaasını verdi.

        Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık F.K, "Sanki ben bu katliama evde oturduğum yerde, durup dururken karar vermişim gibi yargılandım. O dönem psikolojim bozuktu. Yaptıklarımdan pişmanım." dedi.

        Sanığın savunması sırasında olayda yaralanan Gül Demir, sinirlenerek salondaki masaya vurdu, "Yeter" diye bağırdı.

        Bunun üzerine Demir, mahkeme başkanı tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.K'ye indirim uygulamadan Sultan Zencirci'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Gül Demir'i öldürmeye teşebbüsten ise 18 yıl hapis cezası verdi.

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Gül Demir, "Ben şanslıydım, keşke Sultan da benim gibi şanslı olabilseydi. Bence idam edilmesi gerekiyordu. Bu kadar olamaz. 3 çocuğu yetim. Benim de 1 çocuğum var. Hep gözümün önünde. Her gün o olayı yaşıyorum." diye konuştu.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci hayatını kaybetmiş, Gül Demir ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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