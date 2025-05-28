Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuna göre akıl sağlığı yerinde olduğu tespit edilen sanık hakkında duruşma savcısı mütalaasını verdi.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık F.K, "Sanki ben bu katliama evde oturduğum yerde, durup dururken karar vermişim gibi yargılandım. O dönem psikolojim bozuktu. Yaptıklarımdan pişmanım." dedi.

Sanığın savunması sırasında olayda yaralanan Gül Demir, sinirlenerek salondaki masaya vurdu, "Yeter" diye bağırdı.