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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:30
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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kemaliye Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nuri Turan (42), 45 ZT 385 plakalı traktörüyle sabah saatlerinde tarla sürmek üzere üzüm bağına gitti.

        Turan'ın kullandığı traktör, komşularının bağından geçtiği sırada devrildi.

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Turan'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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