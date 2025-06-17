Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.Ö'nün (25) Menderes Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 103 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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