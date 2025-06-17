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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:14
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.Ö'nün (25) Menderes Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 103 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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