GÜNCELLEME - Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.