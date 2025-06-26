Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 102 sentetik ecza hapı ele geçirildi, araçtaki O.K. ve V.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel istismara uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel istismara uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı
        Manisa FK sahaya iniyor
        Manisa FK sahaya iniyor
        Hilal Sultan Kırgöz cinayeti davası yeniden görülecek
        Hilal Sultan Kırgöz cinayeti davası yeniden görülecek
        Alaşehir'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü
        Alaşehir'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü