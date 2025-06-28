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        GÜNCELLEME 4 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:16
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        GÜNCELLEME 4 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

        Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Risk hala devam ediyor"

        Karaköy Mahallesi'ne gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere, yangının saat 11.30 sıralarında çıktığını söyledi.

        Hava sıcaklığının yüksek olduğuna işaret eden Özkan, "Nem oranı düşük, rüzgarın hızı oldukça yüksek. Bütün bunlar bizim dezavantajımız. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ankara'da da uydulardan bu alanların hepsi gözetilerek var olan bütün imkan ve kabiliyetler, hava destek unsurları olmak üzere yangına etkili bir şekilde müdahale ediliyor." dedi.

        Özkan, alanda Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü vatandaşların koordineli çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu risklere karşı hepimizin teyakkuzda olması önemli. Bugün de risk hala devam ediyor. Halihazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz var. Şu anda bulunduğumuz Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya'nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar mahallelerimiz tahliye edilmiş durumda."

        Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirten Özkan, "Bugünlerde, sıcaklıklardan dolayı çok müsait bir zemin var yangının çıkmasıyla ilgili. Eş zamanlı olarak başka ilçelerimizde de Köprübaşı'nda da sabah bir yangınımız vardı. Orada çalışan 3 vatandaş şüpheli olarak gözaltına alındı. Burayla ilgili araştırmalar devam ediyor." dedi.

        - 3 yerleşimde daha tahliye çalışması başlatıldı

        Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların çalışmalarına ara verdiği, yangına 32 arazöz, 15 itfaiye aracı, 40 su tankeri ve 27 iş makinası ile müdahalenin sürdüğü, ayrıca alanda AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, belediye ve Türk Kızılay ekipleriyle toplam 789 personelin görev yaptığı bildirildi.

        Açıklamada, Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy ve Durasıl mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrasının tedbir amaçlı tahliye edildiği, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde ise tahliye çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tedbir amaçlı Akhisar-Gördes Yolu trafiğe kapalıdır. Yangın söndürme çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizce yerel imkanların seferber edilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Hava sıcaklıklarının artması ve bugün ilimizde kuvvetli rüzgar etkili olacağından tüm vatandaşlarımızın yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

        Ayrıca, yangınla ilgili soruşturma kapsamında, bölgede arıcılık yapan bir kişinin taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

        Tahliye edilen mahallelilerdeki vatandaşların, Akhisar ve çevresindeki ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda konaklaması için çalışma başlatıldı. 9 yurttaki 226 oda ve 1011 yatak, tahliye edilen vatandaşlar için hazır hale getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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