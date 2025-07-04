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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:35
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde orman yangını çıktı
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kumkuyucak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan yangın nedeniyle tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinin tahliyesine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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