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        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 01:06
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        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında Ahmet Aydın'ın (57) kullandığı 45 TC 069 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 YA 547 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Ahmet Aydın ve otomobildeki Süleyman Ekin (73) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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