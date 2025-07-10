Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şenol D, Rukiye D. ve Arif Asaf D'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Şenol D. ile eşi Rukiye D. (35), oğlu Arif Asaf D. (5) ve kızı Rüveyda D. (1) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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