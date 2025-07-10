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        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:01
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        Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Şehzadeler geçişinde, Şenol D. (35) idaresindeki 16 BIA 322 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 33 EAP 09 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Şenol D. ile eşi Rukiye D. (35), oğlu Arif Asaf D. (5) ve kızı Rüveyda D. (1) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şenol D, Rukiye D. ve Arif Asaf D'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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