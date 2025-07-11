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        Kıbrıs gazisi Halil Fidan, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:58
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        Kıbrıs gazisi Halil Fidan, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Fidan için, Karaisalar Mahallesindeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına Fidan'ın yakınları, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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