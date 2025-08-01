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        Demirci'de ANALİG Tenis Grup Müsabakaları başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Tenis Grup Müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:01
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        Demirci'de ANALİG Tenis Grup Müsabakaları başladı
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        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Tenis Grup Müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

        Demirci Tenis Kortlarında gerçekleşen ve 4 gün sürecek turnuvaya 9 ilden 52 sporcu katılıyor.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci'nin bölgede sporun kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

        Muğla'dan turnuvaya katılan antrenör Ulaş Kozcu ise "Burada düzenlenen turnuvada ilk 2'ye kalarak Aydın'da düzenlenecek olan 2. etap müsabakalarına katılmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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